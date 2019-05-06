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Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı

Bilecik’te bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik Gölpark'tan Pelitözü Mahallesinde seyir halindeki 34 AB 721 plakalı otomobil, sürücüsünü Fatih A.'nın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada sürücü Fatih A. ve araç içinde bulunan Yıldız A. yaralandı. Yaralılar olay gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ters dönen araç çekici yardımı olay yerinden çekildi.

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