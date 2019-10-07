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Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bilecik-Sakarya karayolu İçmeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyreden Mehmet D. (21) yönetimindeki 34 RA 4524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve Ahmet Donat (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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