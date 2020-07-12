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Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyü kavşağına meydana geldi. İlçe merkezinden Bursa istikametine seyir halindeki M.Y. yönetimindeki 26 E9 447 plakalı otomobil, Arapdede köyü kavşağına geldiği esnada İ.K. yönetimindeki plakasız motosikleti sollamak istedi. Bu esnada motosiklet sürücüsü Arapdede köyüne dönmek isterken, iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil ve motosiklet yol kenarında bulunan dereye sürüklendi. Yaşanan kazada 26 E9 447 plakalı araç sürücüsü M.Y ve motosiklet sürücüsü İ.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanlerine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet kurtarıcı yardımı ile kaldırılırken, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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