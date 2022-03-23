Bilecik'te trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Organize Sanayi köprüsü bitimindeki kavşakta meydana geldi. Mustafa Samet G. idaresindeki 11 AJ 504 plakalı tır, kavşağa geldiğinde Metristepe Köyü istikametine seyir halindeki Sadık G. idaresindeki 11 AAN 018 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin savrularak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Sadık G. ile araç içinde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Najib Ullah M. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.