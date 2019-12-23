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Bilecik'te trafik kazası; 3 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Murat Yücel idaresindeki 11 AJ 598 plaka otomobil, Hamsu Köprüsü'nü geçerek, Futbol Sokağa dönüş yapmak isterken park halindeki 11 AH 547 plakalı traktör çaptı. Kazada sürücü Murat Yücel ve araç içinde yolcu olarak bulunan Cansu Şahin (15) ve Dilara Açar (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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