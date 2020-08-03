İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te trafik kazası 5 kişi yaralandı

Bilecik’te park halindeki araca çarpan otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te park halindeki araca çarpan otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralandı.


Bilecik merkeze bağlı bir köyden Pazaryeri ilçesine dönüş yapan 11 UB 169 plakalı otomobil sürücüsü Nedim S., Sorgun Yolu mevkine geldiği esnada yol kenarında park halinde bulunan 54 YA 176 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Nedim S. İle araç içinde yolcu olarak bulunan Nermin K., Necmiye D. Nevin D. ve Hilmi S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.


Öte yandan, otomobildekilerin cenazeden döndüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.