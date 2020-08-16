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Bilecik'te trafik kazası: 7 yaralı

Bilecik’te otomobilin köprü bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin köprü bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Alınan biliye göre, Çakırpınar istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Abdülkadir T. yönetimindeki 03 AAL 965 plakalı otomobil virajı alamayarak köprünün korumalıklarına çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T., S.T.O., S.T., A.Ç., Ş.T. ile N.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik istikametine kapanan yol, kazalı aracın çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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