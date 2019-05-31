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Bilecik'te trafik kazası

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 araçta maddi hasar oluştu.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 araçta maddi hasar oluştu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Zümrüt Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Ali Ç. idaresindeki 06 ET 8434 plakalı hafif ticari araç ile Laleli Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Özcan G. kontrolündeki 11 ER 197 plakalı otomobil, sokakların kesiştiği noktada çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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