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Bilecik'te trafik kazası;1 yaralı

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Rıfat Bağ idaresindeki 11 AJ 005 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinden karşı yönden gelen Ergin Yıldırım yönetimindeki 11 AAF 963 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrol çıkan 11 AJ 005 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak bir evin istinat duvarı üzerinden korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada, 11 AJ 005 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Esen Bağ yaralandı. Yaralı bayan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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