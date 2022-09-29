Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü

Bilecik'te kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesi Doğubelenören Köyü'nde trakötör ile arazi yolunda ilerleyen 68 yaşındaki Niyazi Giritli direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulan traktör takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı