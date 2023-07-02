İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Softalar köyünde, Ali Döner'in (69) kullandığı traktör Kamışlık mevkisine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olayı gören köy halkı 112 Acil Servise haber verdi. Olay yerine ambulans, jandarma ekipleri ve AFAD geldi. Yapılan kontrollerde sürücü Ali Döner'in hayatını kaybettiği tespit edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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