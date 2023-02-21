İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te traktör yayaya çarptı

Bilecik’te traktörün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te traktörün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçu Caddesi üzerinde seyir halindeki Mehmet U. idaresindeki 11 AR 336 plakalı traktör, yol kenarında bulunan Aslı S.'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaya Aslı S. yaralanırken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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