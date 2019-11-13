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Bilecik'te tüm okullarda ortak sınav yapıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki tüm okullarda ortak sınav yapıldı.


Konu hakkında bir açıklama yapan Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Ramazan Çelik, “2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Ölçme Değerlendirme Merkezinin düzenlediği ortak sınavlar merkez ilçe okullarda ortaokullarda; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, liselerde ise Matematik, Din Kültürü, Kimya, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Fizik ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden sınav yapıldı. Bizlerd e ortak sınav yapılan okulları ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledik” ifadelerine yer verdi.

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