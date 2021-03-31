Bilecik'te Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi açıldı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30'uncu yıl dönümünde Türk dünyasının seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi adı altında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde sergilendi. Açılışına üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, TÜRKSOY Genel Sekreteri, Kazakistan Kültür Eski Bakanı Prof. Düsen Kaseinov, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve üniversite yönetimimizin katıldı.

"'Türk beklenendir' anlayışı ile tüm dünyanın çağlar boyu beklediği bir milletiz"

Açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'nın Türk Kültürünü tüm dünyaya tanıtma çalışmaları takdire şayan olduğunu anlayarak, "1993 yılından bu yana Türk Kültürünün mimariden spora, tarihi misyonundan gelecek vizyonuna kadar tüm yönlerinin dünyaca bilinmesi ve muteber olması için yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Tarihi, insanlık tarihi kadar eski medeniyeti ise bir o kadar kadim olan kültürümüzün tüm dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması her birimizin görevidir. 'Türk beklenendir' anlayışı ile tüm dünyanın çağlar boyu beklediği bir milletiz. Günümüzde de bunun örneklerine rastlamamız mümkün. Covid-19 salgını sürecinde neredeyse tüm devletler içine kapanıp kendi halkına dahi yetemezken, ülkemizin zor durumda olan tüm ülkelere çeşitli yardımlar göndermesi bu 'beklenen olma' felsefesinin apaçık bir göstergesidir. Ülkemizin gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde hem Türkçe hem de muhatap ülke diliyle, Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır' sözünün yazılması bir yardım kolisi olmanın çok ötesinde derin anlamlar içermektedir. Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın yakın zamanda yeniden kardeş Azerbaycan halkının öz toprağı olması ise bir ve beraber olunca nice zorlukların kolaya dönüşeceğinin ispatıdır” ifadelerini kullandı.

“İş birliklerimiz güçlenerek devam edecek”

Türk kültürünün benimsenmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine değinen Prof. Kaseinov, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Kazeinov “Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim Şehri Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında kütüphanemize Türk Edebiyatının seçkin örneklerinden bir bağışta bulunuyoruz. Edebiyattan spora, mimariden müziğe kadar geniş bir yelpazede ortak kültürümüzün genç nesillere aktarılmasına katkı sağlamaktan TÜRKSOY olarak mutluyuz” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi gezen TÜRKSOY Genel Sekreteri, Kazakistan Kültür Eski Bakanı Prof. Düsen Kaseinov, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.