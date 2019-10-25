Bilecik'te ''Türkiye Öğretmenler Kupası'' heyecanı

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Spor Federasyonları iş birliğinde hazırlanan “Öğretmenler Kupası Turnuvası” sona erdi.

Bilecik'te, turnuvaya resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler katılırken, gerçekleştirilen spor etkinliğinde, her ilçe bünyesinde ayrı takımlar oluşturuldu. Öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.

İstasyon Spor Salonunda, voleybol ve salon futbolu karşılaşmalarını Geçlik ve Spor İl Müdür Vekili Yılmaz Durmuş, Milli Eğitim Müdür Vekili Halis Çelik ve sporseverle birlikte izleyen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, voleybolda salon futbolunda be basketbolda birinci olan takımlar ile turnuvaya katılan takımlara kupalarını ve madalyalarını verdi.

Vali Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin motivasyonlarının artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenlenen turnuvada, takımların centilmence mücadele ettiğini ifade ederek, birinci olan takımların bölge karşılaşmalarında Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Öte yandan turnuvada birinci olan salon futbolunda Bilecik, voleybol ve basketbolda Bozüyük, masa tenisinde ise Söğüt takımları İzmir ve Afyonkarahisar'daki bölge müsabakalarına katılacak.