İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te turşuluklar tezgahlarda yerini aldı

Bilecik’te kış ayların vazgeçilmesi turşuluk salatalıklar tezgahlarda yerini aldı.

Bilecik'te kış ayların vazgeçilmesi turşuluk salatalıklar tezgahlarda yerini aldı.


Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta Pazartesi günü kurulan pazara gelen vatandaşlar, kış hazırlıkları için turşuluk alışverişlerini yapmaya başladı. Turşuluk kornişon salatalık satan pazarcı esnafı Ersin Gülen, İstanbul ile Anadolu şehirleri arasında fiyat farkı olduğuna değindi. Güler, "Turşuluk kornişon salatalık ve diğer turşuluk ürünleri daha yeni çıktı. Başka bölgelere göre artık sezon kapanmış durumda. Biz okulların kapalı olması dolayısıyla yeni getirdik. Kornişon salatalıklarımız 3 ile 7 lira arasında satıyoruz. İstanbul'da bu fiyatın daha farklı olduğunu duyuyoruz. Oradaki vatandaşları Bilecik'e davet ediyoruz. Şu anda halkın talebi oldukça yoğun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.