Bilecik'te ulusal ve uluslararası düzeyde 179 e-Twinning projesi yürütülüyor

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, e-Twinning projeleri hakkında bilgi vererek, "Bilecik il genelinde halihazırda 69 okulumuzda 136 öğretmen tarafından çeşitli konularda 179 adet 179 adet ulusal ve uluslararası düzeyde e-Twinning Projesi yürütülüyor" dedi.

İl Müdürü Akyol, e-Twinning Bilecik İl Koordinatörü Celal Saraç'ın sunumuyla telefonferasn sistemiyle düzenlenen '2021 e-Twinning Kalite Etiketi Başvuru Süreci Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendir yapan İl Müdürü Akyol, "e-Twinning faaliyeti kapsamında Bilecik ili genelinde Milli Eğitim Müdürlüğünce okul ve kurumlarda yürütülen eTwinning projelerinin niteliğini artırmak, öğretmenlere eTwinning faaliyetlerinin değerlendirmek amacıyla bu toplandı düzenlendi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda e-Twinning ödülleri, e-Twinning kalite etiketi çeşitleri, e-Twinning özel ödül kategorileri, e-Twinning projeleri '2021 Yılı' teması, kalite etiketleri başvurusu değerlendirme kriterleri, başvuru değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci, e-Twinning projelerinde merkezi destek servisi tarafından getirilen yeni uygulamalar gibi konuları gündeme getirdik. Halihazırda 69 okulumuzda 136 öğretmen tarafından çeşitli konularda 179 adet ulusal ve uluslararası düzeyde e-Twinning projesi yürütülmektedir. Öğrencilerine çağın gereklerine uygun yöntem ve tekniklerle eğitim-öğretim veren, eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimcilerle işbirliği yapan, okulunu hem Avrupa'da hem de Türkiye'de marka haline getirmek için emek veren, ilimizin ve okulunun adını uluslararası platformlarda duyuran okul liderlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve öğrencilerini ve onları destekleyen öğrenci velilerimizi bu başarıdan dolayı tebrik eder, kendilerine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.