Bilecik'te üniversite - sanayi iş birliği köprüsü kuruluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin sanayi iş birliğine yönelik çalışmaları hızla devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile üniversite-sanayi grubu, Pazaryeri ilçesinde bulunan bir fabrikayı ziyaret ederek yetkililerden işletme hakkında bilgi aldılar. Kentlerin hem yerel hem de bölgesel kalkınmasında üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapan Rektör Beydemir, üniversite bünyesinde oluşturulan “Üniversite-Sanayi Grubu” hakkında bilgi verdi. Rektör Beydemir, "Bilecik bölgesinde iki yüze yakın sanayi kuruluşu var. Üniversite- sanayi iş birliği bölgemiz ve ülkemiz için büyük ve hayati bir önem taşıyor. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, sanayimizin güçlenmesi, sorunların sektörel bazda değerlendirilip çözümler üretilmesi amacı ile Üniversite-Sanayi Grubu'nu oluşturduk. Bu sayede sanayideki problemleri çözebilmek, mevcut ihtiyaçları giderebilmek, teknik ve ekonomik açıdan açılımlar oluşturabilmek amacıyla hem eğitim hem de proje bazlı çalışmalar yapılabilecek. Bölgemize ve insanımıza fayda sağlayabilecek konuları sanayicilerimizle istişare ederek üniversitemiz ve ilimizdeki sanayi kuruluşları arasında köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Milli ve yerli sanayi için üniversite olarak biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirme gayretindeyiz" dedi.