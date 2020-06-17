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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyon sonucu S.Y., M.U, Ç.Ç, ve O.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslardan 2,23 gram skunk maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 19 adet dolu fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet muşta olarak tabir edilen kesici ve delici alet, 1 adet uyuşturucu madde öğütümünde kullanılan öğütücü, 25 adet ortalama aynı ebatlarda uyuşturucu madde satışında paketlemekte kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo geçirilmiştir.


Şahıslardan M.U, Ç.Ç, ve O.Y. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. S.Y., isimli şahıs ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şahış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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