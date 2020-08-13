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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan bir miktar metamfetamin maddesi ile esrar ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan bir şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan bir miktar metamfetamin maddesi ile esrar ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan bir şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent güzergâhında uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen araç uygulama noktasında alındı. Araç ve M.S. isimli yabancı uyruklu sürücüsü üzerinde yapılan aramada, 71, 81 gram metamfetamin maddesi, 1,82 gram esrar maddesi, kenevir tohumu,1 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem yapılan M.S. isimli yabancı uyruklu şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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