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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan kontrol ve arama sonucunda 2 şüpheli şahıs üzerinde ve çantalarında 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenekli bong, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanımında kullanılan pipet, 1 adet kurususıkı tabanca, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen Matemfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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