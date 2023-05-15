Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Söğüt ve Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliğince koordineli olarak uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik bir operasyon düzenlendi. Söğüt ve Gölpazarı'nda düzenlenen operasyonda 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 3 adet ecstasy maddesi, 2,08 gram sentetik kannabionid (Bonzai) maddesi,3 adet tabanca,4 adet av tüfeği,3 adet kurusıkı tabanca, çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet kama ve1 adet döner bıçağı ele geçirilmiştir.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şâhısa 'TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçları çerçevesinde işlem yapılmıştır.

Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan O.K isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, M.A. ve T.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları Söğüt Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir.