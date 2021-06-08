İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 3 kişi gözaltına alındı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çarşı Mahallesi Karasu Mevkiinde 3 şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler şüpheli şahsın evlerine baskın düzenlenen. Düzenlenen operasyonda kullanıma hazır 0,75 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet muşta ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler D.Y., M.E. ve A.R.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.