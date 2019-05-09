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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’te jandarma ekiplerince bir araçta narkotik köpekle yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince bir araçta narkotik köpekle yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü'nde bir aracı durdurdular. Araç içinde bulunan iki kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Kullandıkları araç içinde arama köpeği ile yapılan aramalarda da (7) gram metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan (1) adet aparat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.G., ve H.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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