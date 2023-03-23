Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde 4 kişinin uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde eden jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Bu çerçevede adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden R.C., M.D., H.P. ve V.U. isimli şüpheli şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 13 gram toz esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.