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Bilecik'te uyuşturucu ve silah operasyonu

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan metamfetamin maddesi ile tabanca ve buna ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan metamfetamin maddesi ile tabanca ve buna ait çok sayıda fişek ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak ortak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 10,16 gram metamfetamin maddesi, 3 adet tabanca, 8 adet şarjör, 101 adet tabanca fişeği, tabanca imalatında kullanıldığı bilinen çok miktarda metal ve plastik malzememle geçirilmiştir. Konu hakkında O.B. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.


1 kişi tutuklandı


Konu ile ilgili olarak gözaltına alınarak, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından yasal işlem yapıldı. Şahıslardan, O.B. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak çıkarıldığı Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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