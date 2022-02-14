Bilecik'te vaka sayıları arttı

Haritaya göre Bilecik'te vaka sayısında artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 703,19 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 628,21 olarak açıklanmıştı.