İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te vaka sayıları arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Haritaya göre Bilecik'te vaka sayısında artış yaşandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 703,19 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 628,21 olarak açıklanmıştı.

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