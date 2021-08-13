Bilecik'te vaka sayıları hızla artıyor

Bilecik'te açıklanan son verilere gören korona virüs sayıları bir ay içinde yaklaşık 2 kat arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfus karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. Bilecik'in 31 Temmuz-6 Ağustos haftasına ait güncel vaka sayısı 100 bin nüfus karşılık gelen sayı 101,67 olarak açıklandı. Korona virüs aşı tablosuna göre yaklaşık 230 bin nüfuslu Bilecik'te, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategoride yer aldı. Bilecik'te İl Sağlık Müdürlüğü en az iki doz aşı olanların sayısının artmasıyla vaka sayısının düşeceğini anımsatarak aşı çağrısını yeniledi.

Öte yandan Bilecik'te 24-31 Temmuz tarihleri arasını kapsayan haritada her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 89 olarak kayıtlara geçmişti.