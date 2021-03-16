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Bilecik'te vaka sayılarındaki artık kaygılandırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarına göre Bilecik’te sayı geçen haftaya oranla arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarına göre Bilecik'te sayı geçen haftaya oranla arttı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6-12 Mart tarihleri arasına ait Korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını yayınladı. Buna göre, Bilecik'in haftalık vaka sayısı 81,38 olarak belirlenirken, bu rakam geçen hafta 65,36 olarak açıklanmıştı. Artan vaka sayıları sonrası geçen hafta turuncu (yüksek) kategoride yer alan Bilecik'in yeri değişmemiş oldu. Ancak bu durum, ilgililer ve duyarlı vatandaşlar tarafından kaygı ile karşılanıyor.

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