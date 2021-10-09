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Bilecik'te vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık korona virüs risk haritasına açıklarken, Bilecik’te vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık korona virüs risk haritasına açıklarken, Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim haftasına ilişkin korona virüs risk haritasını açıkladı. 219 bin nüfuslu Bilecik'te 100 bin kişide vaka sayısı geçen hafta 334,68 seviyesinden 47,09 oranında düşerek bu hafta 287,59 oldu. 'Mavi' kentler arasında yer alan Bilecik'te aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 76.4 oldu.

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