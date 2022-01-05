Bilecik'te vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladığı listeye göre Bilecik'te vaka sayılarında düşüş gözlendi. Tabloya göre Türkiye'de, 18-24 Aralık tarihleri arasında Bilecik'te vaka sayısı her 100 bin kişide 286,67 olarak görüldü. Öte yandan Bilecik'te 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 331,94 olarak kayıtlara geçmişti.