Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı

Haritaya göre Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 22-28 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 628,21 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 678,50 olarak kayıtlara geçmişti.