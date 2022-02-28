Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı

Haritaya göre Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 12-18 Şubat tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 677,95 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki hafta 703,19 geçtiğimiz hafta ise 700,29 olarak açıklanmıştı.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin oldu.