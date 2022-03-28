Bilecik'te vaka sayısında düşüş

Haritaya göre; Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği 'Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu' tablosunu paylaştı. Tabloya göre 12-18 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Eskişehir ise 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Bilecik'te ise geçtiğimiz hafta 448,9 olarak kayıtlara vaka sayısı bu hafta 364,82'ye düştü.