Bilecik'te vaka sayısında her hafta düşüş yaşanıyor

Haritaya göre; Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği 'Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu' tablosunu paylaştı. Tabloya göre 19-24 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düşüş gösterirken, Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

Bilecik'te ise geçtiğimiz hafta 364,82 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı bu hafta 301,75 olarak açıklandı. Bir önceki hafta ise vaka sayısı 448,9 olarak kayıtlara geçmişti.