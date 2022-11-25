Bilecik'te vatandaşlara siber suçlarla mücadele broşürü dağıtıldı

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerin yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde il genelinde vatandaşlarımıza internet üzerinden karşılaşabileceği dolandırıcılık konuları ile bilgilendirildi. Vatandaşlarımıza güvenli olmayan bağlantılarda kişisel verilerin paylaşılmaması, tanınmayan veya teyit edilemeyen kişilerle kişisel ya da finansal bilgilerin paylaşılmaması, tanınmayan kişilerden gelen e-posta ve kısa mesajlara şüphe ile yaklaşılması, internet sitelerine giriş yapılırken bağlantı adreslerinin kontrol edilmesi, eğer yapılan işlem şüpheli ise tüm hesap şifrelerinin değiştirilmesi ve zaman kaybetmeden ilgili kurum ya da banka çağrı merkezini arayarak bilgi verilmesi hakkında bilgilendirilme yapılmış ayrıca internetin güvenli kullanımı konularında broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir" denildi.