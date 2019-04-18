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Bilecik'te 'Web Kadastro' yardım masası

Bilecik Kadastro Müdürlüğünce kurulan ’Web Kadastro’ yardım masası hizmete açıldı.

Bilecik Kadastro Müdürlüğünce kurulan 'Web Kadastro' yardım masası hizmete açıldı.


Kadastro Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Web Kadastro' yardım masasıyla, parsel sorgulama, e-randevu işlemleri, kadastro askı ilanı, web tapu işlemleri, e-tahsilat işlemleri ve başvuru sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Sürekli kurumsal gelişim projesi kapsamında, Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında TS EN ISO 9001 standardına göre yüksek seviyeli yapı bilinciyle kurulan kalite yönetim sisteminin devamının sağlanabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 'Web Kadastro' yardım masasının açıldığı bildirilen açıklamada, ''Web kadastro yardım masasıyla vatandaşlarımızın, bilgiye erişim olanaklarını artmak, bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmelerle birlikte büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine vatandaşları da adapte etmektir. Bilgi toplumuna geçişle birlikte üretilen bilginin, paylaşılması ve dağıtılması kolaylaştırılmıştır. Vatandaşlar taleplerini, dijital ortamda yapabileceklerdir. Çalışanlardan talep etmelerinden dolayı iş gücü kaybına neden olmayacaktır. Uygulanan hizmetle vatandaşın memnuniyeti artacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım, 'Web Kadastro' sistemi hakkında kurum ziyareti sırasında Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e bilgi verdi.

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