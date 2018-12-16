Bilecik'te yabancı uyruklu kişilerin kavgası kanlı bitti

Bilecik'te yabancı uyruklu 3 kişinin tartışması kanlı biterken, 1 kişi sırtından bıçaklandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerinde Afgan uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahıs sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce diğer iki kişiden kaçan şahıs bir iş yerine sığınacağı esnada kapının önünde sırtından bıçaklandı. İş yeri önünde yere yığılan şahsın kavga ettiği iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İşçi yeri çalışanı hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken, olay yerini gören güvenlik kameralarını inceleyen polis kipleri, kaçan iki şahsın yakalanması için çalışması başlattı.

“Birden kavga ettiler”

Yaralı şahsın sığındığı iş yerinde çalışan Mehmet Bozkurt olayı anlatarak, “Bir anda bir koşuşturma oldu. Bir arkadaş yayılıp kaldı buraya. Yabancı uyruklu şahıslar. 3-4 kişi varlardı. Bıçağı biri saplayınca hepsi kaçtı. Bizim iş yerimizde bir alakası yok. Dışarıdan geldiler koşarak buraya. İçeri girmeye fırsatı olmadan bıçağı sırtından sapladı. Bir kere bıçakladı ve hemen kaçtılar zaten. Ben zaten burada oturuyordum, biri birine yumruk vurdu. Ben koştum hemen dışarı ama yetişemedim. Sırtında bıçakladı bende hemen 155 ve 112 aradım. Yardım istedim hemen geldiler. Sonra hastaneye götürdüler” dedi.