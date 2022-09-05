Bilecik'te Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bakü Avrasya Üniversitesi arasında geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde imzalanan protokol çerçevesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), 200'e aşkın öğrenci ile gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Ülkemizde öğrenim görmek isteyen misafir öğrencilerin belirlendiği bu sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum. Kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan, buradaki üniversitelerle üniversitemiz arasında iş birlikleri yapmaktan ve Azerbaycanlı öğrencilerimizle bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyuz. Üniversitemizde öğrenim gören bin 600'ü aşkın misafir öğrencimizin 480 gibi büyük bir oranını Azerbaycanlı öğrencilerimiz oluşturuyor. Bugün yaptığımız Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile birlikte bu sayının daha da yukarılara çıkacağına ve üniversitemizin uluslararası bir üniversite olmak hedefine bir adım daha yaklaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.