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Bilecik'te yanan ev kullanılmaz hale geldi

Bilecik’te sabaha karşı çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te sabaha karşı çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İstiklal Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde merhum Halil Kahyar'a ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde kiracı olarak oturan Erkan Akın yangını söndürmeye çalışırken yaralanırken, hafif yanıklar oluşan kiracı Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangında 2 katlı ahşap evin 1'inci katı kullanılmaz hale geldi.

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