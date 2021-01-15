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Bilecik'te yaralı şahine jandarma ekipleri sahip çıktı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yol kenarında yaralı ve donmak üzere olan şahin, Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yol kenarında yaralı ve donmak üzere olan şahin, Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Osmaneli-İznik karayolunda seyir halinde devriye görevi yapan jandarma trafik ekipleri Düzmeşe köy kavşağına geldikleri sırada yol kenarında yaralı ve donmak üzere olan şahin gördü. Yaralı şahini bulunduğu yerden alarak Osmaneli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilerine teslim ettiler. Osmaneli Belediye Veterineri Bahadır Kaya tarafından yaralı şahinin tedavisine başlandı. Veteriner Kaya, yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağını bildirirken, duyarlı davranışından dolayı jandarma trafik ekiplerine teşekkür etti.

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