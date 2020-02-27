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Bilecik'te yaşana trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Eskişehir istikametine gitmekte olan Ali H. idaresindeki 41 H 8551 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette önünde seyreden ve sürücünün adı alınamayan 11 DE 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 41 H 8551 plakalı hafif ticari araç için yolcu olarak bulunan Halime K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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