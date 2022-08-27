Bilecik'te yaşanan sel anı cep telefonu kameralarına an ve an yansıdı

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarı boğaz Köyü'nde aşırı yağıştan ötürü köy içinden geçen Kavak Deresi'nde taşkın meydana geldi. O anlar bir köylünün cep telefonu kameralarına an ve an yansıdı.

Sel afetinin duyulmasıyla Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik AFAD, Yenipazar Belediyesi ve DSİ 33. Şube Müdürlüğü ekipleri anında olay yerine gelerek oluşan tahribata müdahale etti. Sel nedeniyle yollara taşınan ve menfezleri kapatan malzemeler ekipler tarafından temizlenerek şartların normale dönmesini sağlandı. Taşkından dolayı oluşan sel nedeniyle taşınan malzeme yollarda ve menfezlerde kapanmalara neden olurken, bazı konutlarda ve hububat depolarında su baskını yaşandı. Yaşanlar bir köylünün cep telefonu kameralarına an ve an yansıdı. Görüntüler köyü sel basması, derenin taşması yer alıyor.