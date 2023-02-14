Bilecik'te yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucu atlatıldı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs ve Kemal Pamukçu caddelerinin kesiştiğini noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Sedat Ö. yönetimindeki 11 T 0043 plakalı hususi ticari taksi ile Kemal Pamukçu Caddesi'nde seyir halinde bulunan Hasan T. idaresindeki 34 EG 2190 plakalı otomobil, caddelerin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Yaralanmanın gerçekleşmediği kaza sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza ucuz atlatıldı.