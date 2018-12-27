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Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Önder Çetin idaresindeki 34 PU 4329 otomobil, Tepebaşı kavşağına geldiği esnada kavşaktan dönüş yapan Emrah Aydın yönetimindeki 26 UH 136 plakalı hafif ticari kamyonete çarpı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Önder Çetin idaresindeki otomobil, kavşakta bulunan Şehit Asker Anıtı'na çıkarak durabildi. Kazada 34 PU 4329 otomobilde yolcu olarak bulunan Hediye Çetin yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Trafik ekipleri kaza malinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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