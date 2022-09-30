Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de seyir halindeki Rüştü K.(19) yönetimindeki 11 AAB 357 plakalı otomobil, karşı istikamette ilerleyen Emin A.(52) idaresindeki 26 AAZ 427 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.