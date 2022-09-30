İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de seyir halindeki Rüştü K.(19) yönetimindeki 11 AAB 357 plakalı otomobil, karşı istikamette ilerleyen Emin A.(52) idaresindeki 26 AAZ 427 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.