Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik-Gölpazarı karayolu Dikenli Boğaz mevkiinde meydana geldi. Gölpazarı'ndan Bilecik istikametine seyir halindeki Osman Y. idaresindeki 35 AVG 494 plakalı kamyonetin sürücü Dikenli Boğaz mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki kayalıklara çarparak devrildi. Kazada araç sürücü ve yolcu olarak bulunan Nurhak K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, araç kullanılmaz hale geldi.