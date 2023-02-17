Bilecik'te yaşanan yangında bir kişi ağır yaralandı

Bilecik'te konteynır evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de Hakkı Kara'ya ait bir konteynır evde sobadan kaynaklı bir yangın çıktı. Yangını gören köylülerden bir tanesi hemen konteynır evin kapısını açarak alevlerin arasına daldı. Evde uyuduğu anlaşılan Hakkı Kara'yı battaniyeye sararak çıkarı çıkardı. Vücudunda yanıklar olan ve ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye söndürürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.