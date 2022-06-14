Bilecik'te yaşlı çifti dolandıran şahıslar yakalandı

Bilecik'te, yaşlı bir çifti telefonla dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Söğüt ilçesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak jandarma JASAT ekipleri harekete geçti. Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul illerinde yapılan geniş boyutlu çalışma sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve bu kişilere yardım ve yataklıkta bulunanların İ.T. ve Y.D. ve M.E.G. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul'da yapılan operasyon sonucu şahıslar yakalanarak Bilecik'e getirildi. Üç şüpheliden M.E.G. ifadesinin alınmasını ardından serbest bırakılarak, 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan İ.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.