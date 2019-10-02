Bilecik'te yayalar için nöbet tuttular

Bilecik'te Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak şehir içindeki yaya geçitlerinde “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliği düzenlendi.

Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve öğrenciler katıldı.

“Bilecik'te bu konuda oldukça iyi bir noktaya gelmiş”

Etkinlikte bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehrin bu konularda hassasiyetle yapılan çalışmaların da etkisiyle oldukça iyi bir noktaya geldiğini ifade ederek “Bakanlığımızın yaya trafik güvenliğini arttırmak üzere yürüttüğü pek çok çalışmanın bir parçası olarak bugün de Türkiye'de eş zamanlı olarak Türkiye'nin her yerinde ilimizin de muhtelif noktalarında 59 ayrı noktada trafik ekiplerimiz ‘Öncelik Yayanın' çalışmasının bir parçası olarak yol kontrollerinde yaya geçitlerinde ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde şoförlerimizin ne kadar yayalara saygı gösterdiğini önceliği onlara tanıdığını kontrol etmek üzere eş zamanlı program uyguluyoruz, uyguladık. Buradaki amacımız tabi ki bir farkındalık oluşturmak. Hem şoförlerimizin, hem yayalarımızın tabi trafik güvenliği sağlamak için önceliği yayaya vermek üzere şoförlerimizi de düşen, yayalarımıza da düşen sorumluluklar var. Yayalar da yaya geçitlerini kullansınlar istiyoruz. Işıklı geçitleri kullansınlar. Oralarda da şoförlerimiz yaya geçitlerinin olduğu yerlerde yayalara önceliği versin. Işıklı geçitlerin olduğu yerde yeşil ışık kime yanıyorsa öncelikle onun geçmesini sağlamak. Bu kapsamda burada çocuklarımızla, gençlerimizle yayalarımız ve vatandaşlarımızla bir uygulama yaptık. Gördük ki Bilecik'te bu konudaki hassasiyet yapılan çalışmaların da etkisiyle oldukça iyi bir noktaya gelmiş durumda” dedi.

“Huzur içerisinde işleyen bir trafiğimiz olsun istiyoruz”

Şentürk, Bilecik'i daha üst seviyeye çıkararak kazasız, belasız huzur içerisinde bir trafiğinin olmasını temenni ettiklerine de değinerek, “Pek çok aracımız yayayı gördüğünde hızını kesip durakladığını görmüş olduk. Bundan memnuniyet duyduk. Bundan sonra da yine arkadaşlarımız, trafik ekiplerimiz öğrencilerimiz gönüllü fahri müfettişler, fahri trafikçilerimiz bize yardımcı olacak. Bilecik'i daha üst seviyeye çıkararak kazasız, belasız huzur içerisinde işleyen bir trafiğimiz olsun istiyoruz. Bilecik'te tabi il merkezinde trafik yoğunluğu oluyor. Bu nedenle kaza riskleri de zaman zaman oluyor. Bu karşılıklı anlayış ve saygı hususu çok önem arz ediyor. Buna riayet ettiğimiz zaman öncelik insan sağlığı, insan hayatı. Sonrasında da maddi kazaların önüne geçmek mümkün olabilir. İnşallah hayırlara vesile olur bu etkinliğimiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından yaya geçitlerinde araç sürücüleri durdurularak broşür, stiker dağıtılmak amacıyla yaya geçitlerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.